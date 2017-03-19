Kayseri sonu
Sarı-kırmızılılar 6 maç sonra Gaziantep'e yenildi. Kayserispor’a konuk olan Gaziantepspor, gol yağmuruna sahne olan maçı hat-trick yapan Ghilas önderliğinde kazandı; bu sezon deplasmanda ilk kez 3 puan almayı bildi.
ANTEP 19 PUANA ÇIKTI
Süper Lig'de 6 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, bu skorla seriye son verdi. Sarı-kırmızılı takım ligde 27 puanda kaldı. Gaziantepspor ise 19 puana yükseldi. Kayserispor ligde bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak.
NABİL GHİLAS ÇOK MUTLU
Kayserispor karşısında hat-trick yapan Gaziantepsporlu Nabil Ghilas, "Takım ligde kalırsa daha da mutlu olurum" dedi. Deneyimli golcü maçta sarı kart görünce cezalı oldu. Osmanlıspor karşılaşmasında oynamayacak.
BİZ KÜMEDE KALACAĞIZ
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımına güvendiğini söyleyerek, "Kazanmaya devam ettikçe kümede kalacağız" dedi. Uygun, "Kayseri son haftaların flaş takımıydı. Ancak güzel bir planla hırslı oynadık. kazandığımız için mutluyum. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:19
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
Kayseri sonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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