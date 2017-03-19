 Kayseri sonu – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Kayseri sonu

    Kayseri sonu

    Sarı-kırmızılılar 6 maç sonra Gaziantep'e yenildi. ’a konuk olan , gol yağmuruna sahne olan maçı hat-trick yapan Ghilas önderliğinde kazandı; bu sezon deplasmanda ilk kez 3 puan almayı bildi.

    'in 25. haftasında 'un 6 maçlık serisini Gaziantepspor bitirdi. Kadir Has Stadı'ndaki maçı Gaziantep temsilcisi 4-3 kazandı. Nabil Ghilas attığı 3 golle yıldızlaştı. Konuk takımın diğer golü de İlhan Parlak'tan geldi. Kayserispor ise Umut Bulut ve Deniz Türüç (2) ile skorlar buldu.

    ANTEP 19 PUANA ÇIKTI
    Süper Lig'de 6 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, bu skorla seriye son verdi. Sarı-kırmızılı takım ligde 27 puanda kaldı. Gaziantepspor ise 19 puana yükseldi. Kayserispor ligde bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak.

    NABİL GHİLAS ÇOK MUTLU
    Kayserispor karşısında hat-trick yapan Gaziantepsporlu Nabil Ghilas, "Takım ligde kalırsa daha da mutlu olurum" dedi. Deneyimli golcü maçta sarı kart görünce cezalı oldu. Osmanlıspor karşılaşmasında oynamayacak.

    BİZ KÜMEDE KALACAĞIZ
    Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımına güvendiğini söyleyerek, "Kazanmaya devam ettikçe kümede kalacağız" dedi. Uygun, "Kayseri son haftaların flaş takımıydı. Ancak güzel bir planla hırslı oynadık. kazandığımız için mutluyum. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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