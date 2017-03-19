Gençler'den Rizespor'a geçit yok
Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sat 13.30'da başladı.
beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelenin tek golü 52. dakikada Selçuk Şahin'in asistinde Aydın Karabulut'un ayağından geldi.
Mücadele Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve bu sonucun ardından Başkent temsilcisi 32 puana ulaşarak 10. sıraya yükselirken ligin 16. sırasındaki Çaykur Rizespor 20 puanda kaldı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:23
- Sneijder kayıptı
Toplam 9
Yorum
Fanatik-GSli Wesley sadece sakatlığı yüzünden iyi performans gösteremedi diye sakatlanmadan önceki iyi performansını çöpe atamazsınız.
- Lens harekatı
Toplam 32
Yorum
Husnu uzulmez Cerama lens gercekten iyibir oyuncu besiktas bu oyuncudan cooook faydalanir ortasahada gercekten cok etkili cok becerikli bir oyuncu uygunfi
- Arsenal’in Oğuzhan ısrarı
Toplam 2
Yorum
erol hoca para ederken satın gitsin...ama sonra töre gibi kadro ya bile giremiyip geri dönüyorum demesin.
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