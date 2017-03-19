 Gençler'den Rizespor'a geçit yok – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Gençler'den Rizespor'a geçit yok

    Gençler'den Rizespor'a geçit yok

    Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sat 13.30'da başladı.

    beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelenin tek golü 52. dakikada Selçuk Şahin'in asistinde Aydın Karabulut'un ayağından geldi.

    Mücadele Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve bu sonucun ardından Başkent temsilcisi 32 puana ulaşarak 10. sıraya yükselirken ligin 16. sırasındaki Çaykur Rizespor 20 puanda kaldı.

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:23
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