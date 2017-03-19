Düğün halayı
MP Arena’da bambaşka bir havaya bürünen Trabzonspor, Galatasaray’ı mağlup ederek çıkışını sürdürdü ve F.Bahçe ile arasındaki farkı 3’e düşürdü.
Karşılaşma sonunda stat hoparlörlerinden, "Bir masum mor menekşe, ağlıyor mu ne" şarkısı çalınarak sarı-kırmızılı kulübe göndermede bulunuldu. Galibiyeti taraftarlarla bir bütün olarak kutlayan bordo-mavili oyuncular, orta sahada el ele tutuşarak halay çekti.
Medikal Park Arena'da horon ve kolbastı ile coşku daha da tavan yaptı. Futbolcular sahadaki hünerlerini dansta da gösterirken taraftarlar da onlara eşlik etti. Gelecek hafta Trabzon, deplasmanda Rize ile karşılaşacak, Galatasaray ise Adanaspor'u konuk edecek.
YILIN EN İYİSİ
Ligde 2017 yılı içinde toplam 9 hafta geride kalırken Trabzonspor bu 9 maç sonunda yenilgisiz 23 puan toplamayı başardı. Karadeniz ekibi böylece 2017 yılı içinde ligin çok puan toplayan takımı oldu. Galatasaray ise 2017 yılı içinde 13 puan topladı.
Yunus Emre Sel
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:57
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
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