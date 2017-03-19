 Düğün halayı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Düğün halayı

    Düğün halayı

    MP Arena’da bambaşka bir havaya bürünen , ’ı mağlup ederek çıkışını sürdürdü ve F.Bahçe ile arasındaki farkı 3’e düşürdü.

    engel tanımıyor. Üst üste son iki maçını kazanan ve 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, 10 kişi kaldığı maçta Galatasaray'ı da parçaladı: 2-0. Dolu tribünler önünde güçlü rakibine pozisyon izni vermeyen Trabzonspor, 23. dakikada N'Doye ve 49. dakikada Yusuf ile sonuca gitti. Üstelik bordo-mavili ekipte 65. dakikada Uğur Demirok kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki puanını 41'e çıkardı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 3'e, Galatasaray'la ise 5'e düşürerek Avrupa için dev bir adım attı.

    Karşılaşma sonunda stat hoparlörlerinden, "Bir masum mor menekşe, ağlıyor mu ne" şarkısı çalınarak sarı-kırmızılı kulübe göndermede bulunuldu. Galibiyeti taraftarlarla bir bütün olarak kutlayan bordo-mavili oyuncular, orta sahada el ele tutuşarak halay çekti.

    Medikal Park Arena'da horon ve kolbastı ile coşku daha da tavan yaptı. Futbolcular sahadaki hünerlerini dansta da gösterirken taraftarlar da onlara eşlik etti. Gelecek hafta Trabzon, deplasmanda Rize ile karşılaşacak, Galatasaray ise Adanaspor'u konuk edecek.

    YILIN EN İYİSİ
    Ligde 2017 yılı içinde toplam 9 hafta geride kalırken Trabzonspor bu 9 maç sonunda yenilgisiz 23 puan toplamayı başardı. Karadeniz ekibi böylece 2017 yılı içinde ligin çok puan toplayan takımı oldu. Galatasaray ise 2017 yılı içinde 13 puan topladı.


    Yunus Emre Sel
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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