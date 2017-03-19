Coştu yine Karadeniz! Dalga dalga geliyor
Trabzonspor durdurulamıyor! G.Saray’ı ezici bir futbolla yine deviren Fırtına, önlenemez yükselişini devam ettirdi.
Trabzonspor, seyirci rekoru kırılan Medical Park Arena'daki derbide G.Saray'ı 2-0'lık skorla mağlup edip, dev bir zafere imza attı. Maça sağlı-sollu ataklarla fırtına gibi başlayan bordo-mavili ekip, 23. dakikada Dame N'Doye'nin golüyle öne geçti. 45+2'de Yusuf Yazıcı'nın bir topu direkte patladı. Cimbom, ilk yarıda tek pozisyon dahi üretemezken, Fırtına ikinci yarıda da dinmedi. Yusuf Yazıcı, 49. dakikada Olcay Şahan'ın asistiyle ağları sarsıp, farkı 2'ye taşıdı: 2-0.
Uğur Demirok, 65'te çift sarıdan atılınca, Trabzonspor bir kişi eksildi. İlk tehlikesini 69'da Josue ile yakalayan G.Saray, Sinan'la bir pozisyonu daha heba etti; zafer bordo-mavililerin oldu. Son 9 maçın 7'sini kazanan, son üç maçını ise galibiyetle kapatan Fırtına, bu sonuçla Avrupa şansını iyice pekiştirirken, yeni hedef olarak lig üçüncülüğünü belirledi. Trabzon'a bu sezon ikinci kez yenilen Cimbom ise az olan şampiyonluk şansını daha da azalttı
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:21
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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