 Coştu yine Karadeniz! Dalga dalga geliyor – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Coştu yine Karadeniz! Dalga dalga geliyor

    Coştu yine Karadeniz! Dalga dalga geliyor

    durdurulamıyor! G.Saray’ı ezici bir futbolla yine deviren Fırtına, önlenemez yükselişini devam ettirdi.

    Başlama düdüğü ile birlikte Aslan'ın üzerine kabus gibi çöken Fırtına, N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle muhteşem bir derbi zaferi kazandı. Üstelik de son 25 dakikayı 10 kişi oynayarak... 'un artık yeni bir hedefi var: Lig üçüncülüğü!

    Trabzonspor, seyirci rekoru kırılan Medical Park Arena'daki derbide G.Saray'ı 2-0'lık skorla mağlup edip, dev bir zafere imza attı. Maça sağlı-sollu ataklarla fırtına gibi başlayan bordo-mavili ekip, 23. dakikada Dame N'Doye'nin golüyle öne geçti. 45+2'de Yusuf Yazıcı'nın bir topu direkte patladı. Cimbom, ilk yarıda tek pozisyon dahi üretemezken, Fırtına ikinci yarıda da dinmedi. Yusuf Yazıcı, 49. dakikada Olcay Şahan'ın asistiyle ağları sarsıp, farkı 2'ye taşıdı: 2-0.

    Uğur Demirok, 65'te çift sarıdan atılınca, Trabzonspor bir kişi eksildi. İlk tehlikesini 69'da Josue ile yakalayan G.Saray, Sinan'la bir pozisyonu daha heba etti; zafer bordo-mavililerin oldu. Son 9 maçın 7'sini kazanan, son üç maçını ise galibiyetle kapatan Fırtına, bu sonuçla Avrupa şansını iyice pekiştirirken, yeni hedef olarak lig üçüncülüğünü belirledi. Trabzon'a bu sezon ikinci kez yenilen Cimbom ise az olan şampiyonluk şansını daha da azalttı
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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