Başakşehir'e evinde Karabük darbesi
Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Karabükspor'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Özgür Yankaya'nın yönettiği karşılaşmanın 16. dakikasında ev sahibi Başakşehir, Soka'nın golüyle 1-0 öne geçti, 28'de Yehven Seleznyov penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.
48. dakikada Andriy Bliznichenko'yla 2-1 öne geçen Karabükspor, 50. dakikada Edin Visca'nın golüne engel olamadı: 2-2.
Golden 9 dakika sonra Başakşehir'in dünya yıldızı Emmanuel Adebayor takımını tekrar öne geçirirken gol düellosu tadında geçen maçta perdeyi 77. dakikada Paul Papp kapattı: 3-3.
Bu beraberliğin ardından ligin ikinci sırasındaki Medipol Başakşehir 53 puana, 9. sıradaki Karabükspor ise 34 puana yükseldi.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:27
- Sneijder kayıptı
Toplam 13
Yorum
aslan çine gitte hem sen kazan hemde biz kazanalımwes hadi aslanım zirvedeyken gitmelisin...
- Arsenal’in Oğuzhan ısrarı
Toplam 4
Yorum
bjk players arsenale cok uygun 2 liberodan biri ozi önünde mesut özil of of of :D arsenal uçar :D ama 20 ve yukarı bişilere bırakın :D
- Sneijder kayıptı
Toplam 13
Yorum
aslan birde hocaya ben hazırım ilk 11 oynat demişti oynattı iki tane isabetli top yapamadın artık çine gitme vaktin geldi wes hem bize kazandır
Başakşehir'e evinde Karabük darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.