 Başakşehir'e evinde Karabük darbesi – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Başakşehir'e evinde Karabük darbesi

    Başakşehir'e evinde Karabük darbesi

    Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Karabükspor'u konuk etti.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Özgür Yankaya'nın yönettiği karşılaşmanın 16. dakikasında ev sahibi Başakşehir, Soka'nın golüyle 1-0 öne geçti, 28'de Yehven Seleznyov penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.

    48. dakikada Andriy Bliznichenko'yla 2-1 öne geçen Karabükspor, 50. dakikada Edin Visca'nın golüne engel olamadı: 2-2.

    Golden 9 dakika sonra Başakşehir'in dünya yıldızı Emmanuel Adebayor takımını tekrar öne geçirirken gol düellosu tadında geçen maçta perdeyi 77. dakikada Paul Papp kapattı: 3-3.

    Bu beraberliğin ardından ligin ikinci sırasındaki Medipol Başakşehir 53 puana, 9. sıradaki Karabükspor ise 34 puana yükseldi.

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:27
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