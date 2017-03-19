Avrupa Kartal'ı Antalya'da

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk oluyor. Kartal’da hedef puan farkını açmak

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligin 24. haftasında Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kalan ve ikinci sıradaki Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlılar, Olympiakos'u elemenin moraliyle Antalyaspor'u yenip, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 25. haftaya Beşiktaş 54 puanla lider, Antalyaspor ise 38 puanla 6. sırada girdi.



Q7 VE GÖKHAN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Kayseri maçında forma giyemeyen Quaresma ile Gökhan Gönül, bugünkü mücadelede oynayabilecek. Olympiakos ile oynanan maçta ilk 11'de şans bulan iki oyuncu, Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Bu arada Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo, takımdaki yer alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olympiakos maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı oyuncunun Antalyaspor karşısında da görev almayacağı maç saatinde belli olacak.



İKİ YILDIZ SINIRDA

SİYAH-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.