Avrupa Kartal'ı Antalya'da
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk oluyor. Kartal’da hedef puan farkını açmak
Q7 VE GÖKHAN DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Kayseri maçında forma giyemeyen Quaresma ile Gökhan Gönül, bugünkü mücadelede oynayabilecek. Olympiakos ile oynanan maçta ilk 11'de şans bulan iki oyuncu, Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Bu arada Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo, takımdaki yer alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olympiakos maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı oyuncunun Antalyaspor karşısında da görev almayacağı maç saatinde belli olacak.
İKİ YILDIZ SINIRDA
SİYAH-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
Avrupa Kartal'ı Antalya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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