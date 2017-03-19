Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Antalyaspor maçının ardından İstanbul'a dönmek için havalalanına giden Beşiktaş'ın takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Antalyaspor ile 0-0 kalmasının ardından çok önemli bir olay yaşadı. Karşılaşma sonrasında İstanbul'a dönmek için havaalanına hareket eden siyah-beyazlıları taşıyan otobüse taş ile saldırı gerçekleşti. Olayda kimse yaralanmazken, otobüste maddi zarar meydana geldiği gözlendi.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:55
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