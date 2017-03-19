 Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı – Fotomaç – 19 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı

    Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı

    Antalyaspor maçının ardından İstanbul'a dönmek için havalalanına giden Beşiktaş'ın takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Antalyaspor ile 0-0 kalmasının ardından çok önemli bir olay yaşadı. Karşılaşma sonrasında İstanbul'a dönmek için havaalanına hareket eden siyah-beyazlıları taşıyan otobüse taş ile saldırı gerçekleşti. Olayda kimse yaralanmazken, otobüste maddi zarar meydana geldiği gözlendi.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.