Alanya'dan Bursa'ya çelme

Timsah Arena'da oynanan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 27. dakikada Efcan Karaca, 55. dakikada (penaltıdan) ve 90. dakikada Vagner Love kaydederken ev sahibi Bursaspor'un tek golü 45. dakikada yine penaltıdan Deniz Yılmaz'ın ayağından geldi.



Bu sonucun ardından ligde 11. sırada bulunan Bursaspor 32 puanda kalırken 28 puana ulaşan Alanyaspor 13. sıraya yükselirken düşme hattından bir adım daha uzaklaşmış oldu.