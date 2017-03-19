Alanya'dan Bursa'ya çelme
Süper Lig'de oynanan 25. hafta maçında Bursaspor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Timsah Arena'da oynanan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 27. dakikada Efcan Karaca, 55. dakikada (penaltıdan) ve 90. dakikada Vagner Love kaydederken ev sahibi Bursaspor'un tek golü 45. dakikada yine penaltıdan Deniz Yılmaz'ın ayağından geldi.
Bu sonucun ardından ligde 11. sırada bulunan Bursaspor 32 puanda kalırken 28 puana ulaşan Alanyaspor 13. sıraya yükselirken düşme hattından bir adım daha uzaklaşmış oldu.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:03
- Sneijder kayıptı
Toplam 13
Yorum
aslan çine gitte hem sen kazan hemde biz kazanalımwes hadi aslanım zirvedeyken gitmelisin...
- Arsenal’in Oğuzhan ısrarı
Toplam 4
Yorum
bjk players arsenale cok uygun 2 liberodan biri ozi önünde mesut özil of of of :D arsenal uçar :D ama 20 ve yukarı bişilere bırakın :D
- Sneijder kayıptı
Toplam 13
Yorum
aslan birde hocaya ben hazırım ilk 11 oynat demişti oynattı iki tane isabetli top yapamadın artık çine gitme vaktin geldi wes hem bize kazandır
Alanya'dan Bursa'ya çelme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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