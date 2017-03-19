 Alanya'dan Bursa'ya çelme – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Alanya'dan Bursa'ya çelme

    Alanya'dan Bursa'ya çelme

    Süper Lig'de oynanan 25. hafta maçında Bursaspor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

    Timsah Arena'da oynanan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 27. dakikada Efcan Karaca, 55. dakikada (penaltıdan) ve 90. dakikada Vagner Love kaydederken ev sahibi Bursaspor'un tek golü 45. dakikada yine penaltıdan Deniz Yılmaz'ın ayağından geldi.

    Bu sonucun ardından ligde 11. sırada bulunan Bursaspor 32 puanda kalırken 28 puana ulaşan Alanyaspor 13. sıraya yükselirken düşme hattından bir adım daha uzaklaşmış oldu.

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:03
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