 Adem Büyük ‘büyük’ oynadı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Adem Büyük ‘büyük’ oynadı

    Adem Büyük ‘büyük’ oynadı
    Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında gidip gelen maçta Osmanlıspor'u günün yıldızı Adem Büyük'ün üç mükemmel golüyle 3-2 mağlup etti. Başkent temsilcisinin gollerini ise 12 ve 14. dakikalarda Webo attı. İstanbul ekibi son 6 maçında 4 galibiyet 2 beraberliğe ulaşırken Osmanlıspor galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa üç puan sevincisi tribünlerdeki az sayıdaki taraftarıyla yaşadı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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