Adem Büyük ‘büyük’ oynadı

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında gidip gelen maçta Osmanlıspor'u günün yıldızı Adem Büyük'ün üç mükemmel golüyle 3-2 mağlup etti. Başkent temsilcisinin gollerini ise 12 ve 14. dakikalarda Webo attı. İstanbul ekibi son 6 maçında 4 galibiyet 2 beraberliğe ulaşırken Osmanlıspor galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa üç puan sevincisi tribünlerdeki az sayıdaki taraftarıyla yaşadı.