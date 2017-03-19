 Adanaspor nefes aldı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    nefes aldı

    Adanaspor nefes aldı

    Tam 5 haftadır galibiyete hasret kalan dün kendi sahasında oynadığı maçta Akhisar'ı yenerek nefes aldı: 2-1.

    4. dakikada Foguinho'nun pasında hareketlenen Gueye Magaye, ceza sahası içine girerek şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 33. dakikada Akhisar Belediyespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Olcan Adın, ceza sahası içine ortasını yaptı. İyi yükselen Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 64'te Lukac'tan seken topu tamamlayan Ahmet Dereli maçın skorunu belirledi: 2-1.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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