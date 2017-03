Abaou'sakar'

Gündüz seansında Başakşehir'in Karabükspor'la berabere kalmasıyla zirve yarışında farkı açma şansı bulan Beşiktaş için evdeki hesap 'Antalya'ya' uymadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran siyah-beyazlılar, Olympiakos zaferinin ardından çıktığı Antalyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı.

ABOUBAKAR'A 4 GÜNDE 2. KIRMIZI KART

Antalyaspor-Beşiktaş maçının 64. dakikasında Vincent Aboubakar, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartı gördü.

Mücadelenin 60. dakikasında Vincent Aboubakar, orta sahada ayağından açtığı top sonrası Zeki Yıldırım'a yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını görmüştü. Bu pozisyondan sadece 4 dakika sonra Vincent Aboubakar, Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'a degaj sırasında yaptığı hareket nedeniyle hakem Mete Kalkavan'dan ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı

Vincent Aboubakar, 3 gün önce Olympiakos maçının ilk yarısında da rakibi Retsos'a kafa attığı için kırmızı kart görmüştü.

FABRİ KALESİNDE DEVLEŞTİ

Rakibinin 10 kişi kalmasından sonra gol için yüklenen Antalyaspor'un etkili ataklarında İspanyol eldiven Fabri kalesinde devleşerek gole izin vermedi ve 1 puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş 55 puanla liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 38 puanla 6. sırada kaldı.

-Şenol Güneş'ten tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasının ilk 11'ine göre bir değişiklik yaptı.

Güneş, Olympiakos maçında ilk 11'de görev verdiği Mitrovic'in yerine Kayserispor maçında sakatlandığı için Yunan ekibine karşı forma giyemeyen Marcelo'ya şans tanıdı.

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Beck, Cenk Tosun, Gökhan İnler ve Necip Uysal yedek kulübesinde yer aldı.

- Antalyaspor cephesi

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Antayaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında kadroda bir değişikliğe gitti.

Çalımbay, Karadeniz ekibi karşısında forma giyen genç oyuncu Yusuf Çelik'in yerine geçen hafta sarı kart cezası sebebiyle oynamayan Sakıb Aytaç'ı ilk 11'de tercih etti.

Antalyaspor; Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Salih Dursun, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, Mbilla, Deniz Kadah ve Eto'o ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Akdeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Fornezzi, Yusuf Çelik, Sandro, Makoun, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan ve El Kabir yer aldı.

- Ev sahibi ekip taraftarlarından "Eto'o" tezahüratı

Antalyaspor taraftarları, karşılaşma öncesi Kamerunlu futbolcuları Samuel Eto'o lehine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan tribünlere, Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışı sırasında çekilen, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile Eto'o'nun yer aldığı fotoğrafın asıldığı görüldü.

Kulüp başkanı Öztürk, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da yer aldığı açılışta Eto'o'yu satmayacaklarını açıklamıştı.

- 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Karşılaşma öncesi Antalyasporlu oyuncular, sahaya üzerinde "15 Temmuz Şehitlerimizi Unutmuyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca, Antalyaspor Kulübü tarafından tribünleri dolduran taraftarlara 30 bin bayrak dağıtıldı.

Bu arada, Beşiktaş taraftarları da takımlarını Antalya deplasmanında yalnız bırakmadı. Misafir takıma ayrılan tribünün tamamının dolduğu görüldü.

Seremoni sırasında tribünlerde açılan iki dev pankartta yer alan "On The Way To Europa (Avrupa yolunda)" ve "Next Station Europa (Sonraki durak Avrupa)" yazıları dikkati çekti.

- Yoğun güvenlik önlemi

Antalyaspor-Beşiktaş maçında alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Karşılaşmanın oynandığı stadın bulunduğu Meltem Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Taraftarlar, iki ayrı güvenlik noktasında arandıktan sonra stada girebildi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda da arama yaptı.