Usta: "Trabzon'da bir tarih yazıldı"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da, kulüp başkanı Muharrem Usta , Trabzon'da yine bir tarih yazıldığını belirterek, "Taraftarlarımıza teşekkür borçluyuz. Dünyanın dört bir tarafında bugün Trabzon'da olağanüstü bir hava vardı. Bana çocukluk yıllarımı hatırlattı.Trabzonspor'un çok başaralı olduğu yıllarda biz sokaklarda onları görüyorduk. Zannediyorum 10 bin civarında bir taraftar Trabzon dışından geldi. Avrupa'nın her ülkesinden burada Trabzonsporluları gördük. Bu bizim sorumluluğumuzu artıyor tabii ki ve yine Trabzon'da bir tarih yazıldı. Yeni stadyumumuz bugün çok iyi bir şölen sundu. Futbolun aslında bir şölen olduğunu, taraftarlar gelirken sadece bir maça değil bir şölene gelmeli dediğimiz. Ara ara Avrupa'daki maçlara muhteşem insanlar şölen için geliyor dediğimiz bir hava vardı burada. Ben doyasıya taraftarın bunu yaşadığını gördüm ve onlar adına çok sevinçliyim çünkü biz sadece futbolun kazanmak ya da kaybetmek değil futbolun içinde onlar her zaman olacak. Bir şölen havasında insanların eğlenmek için geldikleri mekanlar olması gerektiğine inanıyoruz. Bugün biz bunu bence fazlasıyla başardık" dedi.Trabzonspor'un iyi yolda olduğunu belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:"Trabzonspor'un ve bu şehrin genetiğinde her şartta başarabilmek ve bunu defalarca yapabildiğini göstermek var. Bence bugün biz onu yine hep birlikte hatırladık. Trabzonspor başarır, Trabzonspor yapar ama bu kuru kuruya olmuyor. Gerçekten çok çalışmak lazım. Takım çok çalışıyor. Biz çok çalışıyoruz. Taraftarımız bu işe çok destek veriyor ve burada bir daha gördük ki Trabzonspor iyi yolda. Daha da iyi olacak ben buna inanıyorum. Her maçı kazanacaksınız diye bir şey de yok. Ara ara kötü olduğunuz günlerde olacak ama artık bir yolculuğa girdik. Bu yolculukta 10 kişi kalmakta var ama 10 kişiyken de bunu başarabilmek var. Oyuncuların her biri sorumluluğu aldılar. Tabii takımda tecrübeli oyuncular var. Onların katkısını net bir şekilde görebiliyoruz. Tecrübe olan yerde gençlerin enerjisi de varsa takım açığını kapatabildiğini gördük."Gelecekle alakalı planların da bulunduğunu belirten Usta, "Biz bir maça bakarak strateji ve plan yapmıyoruz. Trabzonspor kötü günlerden geçerken de bizim planımız aslında çalışıyordu. Belki milyonların isteği gibi biz hareket etmemeye çalıştık. Çünkü bizim bir planımız vardı. Bu plan işliyor. Gelecek seneye ait de bir planımız var. Onları işleteceğiz. Biz bir maça bakıp, iyiyiz ya da kötüyüz diye bir hesap yapmıyoruz. Takımımız biliyoruz. Hangi seviyede olduğumuzu biliyoruz. Zamanı geldiğinde planlarımızı hayata geçireceğiz ama bizimkisi sessiz ve derinden" dedi.Bir iskelet oluşturmaya çalıştıklarını belirten Usta, "Trabzonspor'un öncelikle sağlam bir iskelete ihtiyacı var. İkinci devrenin ana hedefi oydu. Başlangıçta da bir çıta koymuştuk. Biz ikinci devre 35 puanın üzerine ne kadar çıkabilirsek sağlıklı ayakları yere basan bir takımımız olmuş olacak. Bunu ben çok önemsiyorum. Bu da oluşmaya başladı. Bizim ikinci devrenin zor virajı bugünkü Galatasaray maçıyla birlikte başladı. Bundan sonra çok ciddi maçlarımız olacak. Onların hepsinde biz takımımızı ölçeceğiz. Ligi ve rakiplerimizi ölçeceğiz. Ona göre gelecek seneye bakacağız. Sezon sonu nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.