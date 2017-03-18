 Tudor: Farklı sıkıntılar var – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    : Farklı sıkıntılar var

    Tudor: Farklı sıkıntılar var

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor , Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    'un açıklamaları şu şekilde:

    "POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

    Igor Tudor, Trabzonspor'a karşı gol atmakta başarılı olamadıklarına vurgu yaptı ve "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Onlar iki gol attı. Biz ise girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik" dedi.

    "PROBLEMLER VAR..."

    Galatasaray'da yaşanan sıkıntıların altını çizen Igor Tudor, "Zor bir hafta geçirdik. Hafta içerisinde sakatlıklar vardı. Başka problemlerimiz de var. Çözmemiz gereken sıkıntılar var. Ancak Galatasaray'a gelirken bunların bilincinde geldim. Çözmemiz gereken problemler var" diye konuştu.

    "TRABZONSPOR 7 KİŞİYLE GELDİ, ONDAN GOL OLDU"

    Galatasaray'ın duran toptaki hatalarının devam etmesi hakkında görüşü istenen Hırvat teknik adam "Duran toplarda defansif anlamda daha iyiyiz. Normalde duran toplara 5-6 oyuncuyla geliyordu. Bu kez risk aldılar, 7 kişiyle geldiler ve kalemizde golü gördük" ifadelerini kullandı.

    "FARKLI SIKITNILAR DA VAR"

    Sorunlarla ilgili sözlerine devam eden Tudor "Farklı sıkıntılar da var. Farklı oyuncular, farklı oyuncu tipleri. Bunun üzerine gidip bunları çözmeliyiz. Şu an ki durum bu." dedi.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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