 Trabzonspor - Galatasaray | Canlı Anlatım – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Trabzonspor - Galatasaray | Canlı Anlatım

    Bir yanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ev sahibi diğer yanda şampiyonluk iddiasını artırmak isteyen ... Puan kaybına tahammülü olmayan iki takım saat 19.00'da başlayan mücadelede kozlarını paylaşıyor.

    'de 25. haftanın en önemli maçında ile karşı karşıya geliyor. Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği mücadele saat 19.00'da başladı.

    Ligde son iki haftada Antalyaspor ile Gençlerbirliği maçlarını 3-2'lik skorla ve son dakika golleriyle kazanan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

    2017 yılında ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürme yolunda sarı-kırmızılı takımı mağlup etmeyi hedefliyor. Ligin ikinci bölümünün en fazla puan toplayan ve yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, yeni stadındaki ilk büyük maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmenin mücadelesini veriyor.

    Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan maçı Trabzonspor, Galatasaray karşısında 1-0 kazanmıştı.



    STAT: Medical Park Arena
    HAKEM: Halis Özkahya

    SAAT: 19:00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    TRABZONSPOR: Onur, Mas, Medjani, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, N'Doye
    TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

    GALATASARAY: Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
    TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:48
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