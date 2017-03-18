Trabzonspor - Galatasaray | Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği mücadele saat 19.00'da başladı.



Ligde son iki haftada Antalyaspor ile Gençlerbirliği maçlarını 3-2'lik skorla ve son dakika golleriyle kazanan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.



2017 yılında ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürme yolunda sarı-kırmızılı takımı mağlup etmeyi hedefliyor. Ligin ikinci bölümünün en fazla puan toplayan ve yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, yeni stadındaki ilk büyük maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmenin mücadelesini veriyor.



Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan maçı Trabzonspor, Galatasaray karşısında 1-0 kazanmıştı.







STAT: Medical Park Arena

HAKEM: Halis Özkahya



SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1



TRABZONSPOR: Onur, Mas, Medjani, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



GALATASARAY: Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor