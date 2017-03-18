Trabzonspor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Bir yanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ev sahibi Trabzonspor diğer yanda şampiyonluk iddiasını artırmak isteyen Galatasaray... Puan kaybına tahammülü olmayan iki takım saat 19.00'da başlayan mücadelede kozlarını paylaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği mücadele saat 19.00'da başladı.
Ligde son iki haftada Antalyaspor ile Gençlerbirliği maçlarını 3-2'lik skorla ve son dakika golleriyle kazanan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
2017 yılında ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürme yolunda sarı-kırmızılı takımı mağlup etmeyi hedefliyor. Ligin ikinci bölümünün en fazla puan toplayan ve yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, yeni stadındaki ilk büyük maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmenin mücadelesini veriyor.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan maçı Trabzonspor, Galatasaray karşısında 1-0 kazanmıştı.
STAT: Medical Park Arena
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur, Mas, Medjani, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, N'Doye
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
GALATASARAY: Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:48
- Advocaat: F.Bahçe’yi de, mesleği de bırakıyorum
Toplam 35
Yorum
REAL FB Su an BJK nin oyunu ve mucadelesi süper, GS cok güzel mücadele ve kazanma hirsi süper, TS da gelisiyor. FB nin futbolu kötü oyuncular bitik
- Kadıköy'de yıkım
Toplam 32
Yorum
Alemdar Birinci golde Bajic Ozana, Ozan bak beni seyret nasil gol atacagim diyor ve Ozanda seyrediyor iste FB nin özeti bu su anki FB li ruhu
- Derbide ilk 11'ler belli oldu!
Toplam 4
Yorum
TS Ts nin rahat kazanması lazım
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