 Trabzonspor Arena'da gol yemedi – Fotomaç – 18 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Arena'da gol yemedi

    Trabzonspor Arena'da gol yemedi

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen , 2017 yılında yakaladığı çıkışı sürdürdü.

    Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında ise Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 11 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

    Karadeniz ekibi, ligde ise 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan elde etmeyi başardı.

    Bordo-mavililer, ligde puanını da 41'e yükselterek, farkı dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile 3'e, üçüncü sıradaki Galatasaray'la da 5'e düşürdü.



    -Medical Park Arena'da kaybetmiyor
    , Medical Park Arena'da 4. resmi maçında 3. galibiyeti elde etti.

    Karadeniz ekibi, bir maçtan da beraberlik elde ederek yeni stadında yenilgi yüzü görmedi.

    Bordo-mavililer, sahasında 4 maçta gol yemedi.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor Arena'da gol yemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.