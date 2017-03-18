Trabzonspor Arena'da gol yemedi

Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında ise Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 11 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, ligde ise 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan elde etmeyi başardı.

Bordo-mavililer, ligde puanını da 41'e yükselterek, farkı dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile 3'e, üçüncü sıradaki Galatasaray'la da 5'e düşürdü.





-Medical Park Arena'da kaybetmiyor

Trabzonspor, Medical Park Arena'da 4. resmi maçında 3. galibiyeti elde etti.

Karadeniz ekibi, bir maçtan da beraberlik elde ederek yeni stadında yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, sahasında 4 maçta gol yemedi.