Trabzonspor Arena'da gol yemedi
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Trabzonspor, 2017 yılında yakaladığı çıkışı sürdürdü.
Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında ise Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 11 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, ligde ise 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan elde etmeyi başardı.
Bordo-mavililer, ligde puanını da 41'e yükselterek, farkı dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile 3'e, üçüncü sıradaki Galatasaray'la da 5'e düşürdü.
-Medical Park Arena'da kaybetmiyor
Trabzonspor, Medical Park Arena'da 4. resmi maçında 3. galibiyeti elde etti.
Karadeniz ekibi, bir maçtan da beraberlik elde ederek yeni stadında yenilgi yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, sahasında 4 maçta gol yemedi.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:59
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