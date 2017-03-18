Trabzon'da kolbastılı galibiyet sevinci
Medical Park Arena'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor?un 2-0'lık skorla kazanması sonrası bordo mavili taraftarlar da takımlarının galibiyetini doyasıya kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor?a 2-0 mağlup olan Galatasaray, maçın ardından İstanbul'a gitti. Maç sonrası Trabzonsporlu taraftarlar da Galatasaray galibiyetini kolbastı oynayarak doyasıya kutladı. Maçın ardından sarı kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında geldiği Trabzon Havalimanı Dış Hatlar giden yolcu bölümünden geçerek saat 22.50?de özel uçakla İstanbul'a hareket eti.
TARAFTAR GALİBİYETİ KUTLADI
Medical Park Arena'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor'un 2-0'lık skorla kazanması sonrası bordo mavili taraftarlar da takımlarının galibiyetini doyasıya kutladı. Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda toplanan bordo mavili taraftarlar burada kolbastı oynayarak takımlarının aldığı 3 puanı kutladı. Arabalarıyla korna çalan bazı sürücülerin eşlik ettiği kutlamada vatandaşlar da bu anları ise cep telefonları ile kaydetti.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
- "Sahadan sildik"
Toplam 5
Yorum
ismail olcay sen bir harikasın tam bir mücevher ALLAH nazardan saklasın
- "Sahadan sildik"
Toplam 5
Yorum
mehmet 6 ofsayttan en ofsayt olanı pieroyla 13 cm ofsayt olarak gösterdi yayıncı kuruluş.Diğer 5 ofsaytı (!) gösteremedi bile.Fark en az 3 olacaktı
- Sniper sabırsız!
Toplam 2
Yorum
canyavuz 5 milyon euro değil 1 milyon euro bile haketmedin bu sene.yazıklar olsun bu paralara :(
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