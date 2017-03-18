Topçu: Şimdi çıkış zamanı
Bursaspor'un Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Alanyaspor maçına dikkat çekerek, "Şimdi yukarılara doğru tırmanma zamanı" dedi.
Topçu, Aytemiz Alanyaspor'un son maçlarda çok iyi oynadığını ifade ederek, "Ancak onları yenmek istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Kazanmaya çok ihtiyacımız var" dedi.
BATALLA FARKI
Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Batalla, ligde 7 gol, 5 asistlik performansıyla takımına 12 puan kazandırırken, bu alanda Bruma ile birlikte ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise takımlarına 17'şer puan kazandıran Cenk ve Eto'o yer alıyor.
BATALLA FARKI
Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Batalla, ligde 7 gol, 5 asistlik performansıyla takımına 12 puan kazandırırken, bu alanda Bruma ile birlikte ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise takımlarına 17'şer puan kazandıran Cenk ve Eto'o yer alıyor.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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