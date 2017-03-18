 Topçu: Şimdi çıkış zamanı – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Topçu: Şimdi çıkış zamanı

    'un Teknik Direktörü , Alanyaspor maçına dikkat çekerek, "Şimdi yukarılara doğru tırmanma zamanı" dedi.

    Topçu, Aytemiz Alanyaspor'un son maçlarda çok iyi oynadığını ifade ederek, "Ancak onları yenmek istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Kazanmaya çok ihtiyacımız var" dedi.

    BATALLA FARKI
    'un Arjantinli yıldızı Batalla, ligde 7 gol, 5 asistlik performansıyla takımına 12 puan kazandırırken, bu alanda Bruma ile birlikte ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise takımlarına 17'şer puan kazandıran Cenk ve Eto'o yer alıyor.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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