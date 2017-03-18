 Sow: Nasıl bu haldeyiz – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Sow: Nasıl bu haldeyiz

    Sow: Nasıl bu haldeyiz

    Bu sezon kaleyi bulan 11. isabetli şutunda 9. golünü atan Senegalli yıldız maç sonu isyan etti: Açık şekilde en kötü sezonum

    Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı 'un çabası da Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımının puan almasına yeterli olmadı. Harika bir gol atan tecrübeli forvet bu sezon kaleyi bulan 11. isabetli şutunda 9. golünü atarken 90 dakika bitiminde çok üzgündü.

    Sow "Anlayamıyorum. Nasıl bu kadar çabuk geri düşüyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz. Toparlanmamız gerekir ama bir türlü olmuyor. Açık şekilde buradaki en kötü sezonum. Nasıl bu hale geldik çözmemiz gerekiyor" dedi. Sow geçmişteki harika tribünler önündeki futbolu özlediğini de belirtti.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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