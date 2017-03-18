Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı

Beşiktaş forması ile 17 karşılaşmada görev alıp 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'da ise 9 lig maçında 5 asist yapıp 1 kez de fileleri havalandırdı.



TÜMER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Olcay Şahan, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tümer Metin'e teşekkür eden Olcay Şahan "Çok iyi hazırlandık. Bana bu atmosferi yaşattığı için beni ikna ettiği için Tümer ağabeye teşekkür ederim. O neden teşekkür ettiğimi biliyor" ifadelerini kullandı.

"SAHADA SADECE TRABZONSPOR VARDI"

Galatasaray galibiyetiyle ilgili görüşlerini dile getiren Olcay Şahan "Burada gol yememiştik, bu seriyi sürdürmek istiyorduk. İlk dakikadan itibaren sadece Trabzonspor ve taraftarı vardı. Son yıllarda görmediğimiz bir atmosfer. İnşalllah böyle devam ederiz. Bu sezonu hocamız ve başkanımız gelecek sezon için hazırlıyor. Doğru yoldayız, inanıyoruz. Böyle devam ederse gelecek sezon çok başka bir şey olacak" dedi.

Olcay Şahan olumlu performansı hakkında "Başarımın sırrı hocamız Ersun Yanal. Benimle çok konuşuyor, yardımcı oluyor. Beni çok iyi motive ediyor. Bir oyuncu hocadan ne kadar özgüven alırsa, o kadar performans gösterir. Ben de çok mutluyum, gururluyum" diye konuştu.