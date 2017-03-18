 Kocaman rotasyon – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Kocaman rotasyon

    Kocaman rotasyon
    Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman geçen hafta kaybettikleri Medipol Başakşehir maçı kadrosundan 3 ismi değiştirdi. Meha, Ali Çamdalı ve Rangelov'un yerlerine Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic ilk 11'de yer aldı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:19
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