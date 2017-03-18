Kayserispor 7 maç sonra yenildi
Süper Lig'de 7 haftadır kaybetmeyen Kayserispor, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'a 4-3 mağlup oldu ve 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Kayserispor, sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynan maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf iki kez geriye düşmesine rağmen 4-3 kazanan Gaziantepspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10, 43 ve 49'da Nabil Ghilas ve 43'te İlhan Parlak attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 4. dakikada Umut bulut ve 27. dakikada penaltıdan Deniz Türüç attı.
KAYSERİSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ
Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan ve Süper Lig'deki son 7 maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kayserispor, bu mağlubiyetle yenilmezlik serisinin sonuna geldi. Gaziantepspor ise 4 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:59
- Advocaat: F.Bahçe’yi de, mesleği de bırakıyorum
Toplam 31
Yorum
bjk adama mesleği bıraktırdınız bea!! soğuttunuz futboldan...
- İngilizler yakın takipte
Toplam 4
Yorum
bjk players 10 verip bonser visi alıp 15 veya üstüne satarız :D
- Beşiktaş ile Antalyaspor 42. randevuda
Toplam 1
Yorum
Gerçek Bu maç çok onemli. Avrupa maçlarindan sonra lige konsantire olmak yorucu ve zor... Gonlum besiktas'in Antalya'dan galip ayrilmasi...
Kayserispor 7 maç sonra yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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