 Kayserispor 7 maç sonra yenildi – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Kayserispor 7 maç sonra yenildi

    Kayserispor 7 maç sonra yenildi

    Süper Lig'de 7 haftadır kaybetmeyen Kayserispor, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'a 4-3 mağlup oldu ve 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Kayserispor, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynan maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf iki kez geriye düşmesine rağmen 4-3 kazanan Gaziantepspor oldu.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10, 43 ve 49'da Nabil Ghilas ve 43'te İlhan Parlak attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 4. dakikada Umut bulut ve 27. dakikada penaltıdan Deniz Türüç attı.

    KAYSERİSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ
    Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan ve Süper Lig'deki son 7 maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kayserispor, bu mağlubiyetle yenilmezlik serisinin sonuna geldi. Gaziantepspor ise 4 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:59
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