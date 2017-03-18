''Hedefimiz zirve''
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ iddialı konuştu. Gümüşdağ, “Şu anda Başakşehir’in bulunduğu durumdan çok mutluyuz. Sonuna kadar ilk iki içerisinde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk” dedi.
Medipol Başakşehir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ beİNSports'ta dün yaptığı açıklamada hem takımn hedeflerini ortaya koydu hem de gündemle ilgili soruları yanıtladı. Başakşehir'in şu anda bulunduğu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Göksel Gümüşdağ, "Ligin sonuna kadar ilk iki içerisinde yer almak istiyoruz. Sonu bizi nereye götürür bilmiyorum ama tek hedefimiz ligi zirvede bitirmek. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Teknik heyetimiz ve futbolcu arkadaşlarımız mutlu sona ulaşmak için ellerinden gelen çabayı sarfediyor" dedi.
KARTAL'I KUTLADI
Olympiakos zaferi sonrası Beşiktaş kadar sevindiklerini ifade eden Gümüşdağ sözlerine şöyle devam etti: Uluslararası başarılar Türkiye'nin başarısıdır. Beşiktaş'a gidince bizi çok iyi ağırlıyor. Fikret Orman ve Şenol Güneş'i kutluyorum. Kulüpler Birliği olarak 15 gündür Futbol Zirvesi'nin ikincisine hazırlanıyoruz. İnanılmaz bir organizasyon olacak.
KARTAL'I KUTLADI
Olympiakos zaferi sonrası Beşiktaş kadar sevindiklerini ifade eden Gümüşdağ sözlerine şöyle devam etti: Uluslararası başarılar Türkiye'nin başarısıdır. Beşiktaş'a gidince bizi çok iyi ağırlıyor. Fikret Orman ve Şenol Güneş'i kutluyorum. Kulüpler Birliği olarak 15 gündür Futbol Zirvesi'nin ikincisine hazırlanıyoruz. İnanılmaz bir organizasyon olacak.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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