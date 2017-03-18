Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sergen Yalçın, "Bizim oyuncuların üzerinde futbol şımarıklığı çok fazla vardı. Bilmiyorum, medyada çıkan haberler oyuncuları olumsuz etkilemiş olabilir. Biz Medipol Başakşehir'e 5-0 kaybetmiştik ve bugün o maçtan bile kötü oynadık." diye konuştu.

Süper Lig'in uzun bir maraton olduğunu dile getiren Yalçın, "Ligde 9 tane daha maç var. O müsabakalarda çok daha iyi performans gösterip, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kazanmaları halinde ligde çok iyi bir pozisyona geleceklerini aktaran Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Gaziantepspor, bizden daha fazla konsantre olmuştu. Çok daha fazla mücadele ettiler. Kendi sahamızda kaybetmememiz gereken bir maçtı. Oyuna konsantre olmakta zorlandığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızı maçtan önce motive etmeye çalıştık. Devre arasında motive etmeye çalıştık. Oyun anlamında ne tür eksikleri olduğunu anlatmaya çalıştık ama maalesef sahada bekleneni gösteremedik. O yüzden böyle bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum."



GAZİANTEPSPOR CEPHESİ

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kendileri için büyük önem taşıyan bir maçtan 3 puan çıkardıklarını kaydetti.



Kayserispor deplasmanında alınan galibiyetin kendilerine büyük katkı yapacağını anlatan Uygun, "Ben takımıma inanmış durumdayım. Taraftarımız da bize inansın. Beraberce destan yazmak için yolumuza devam edeceğiz. İnşallah böyle kazanmaya devam ettikçe de Gaziantepspor ligde kalarak sevenlerini mutlu edecek." şeklinde konuştu.



Maçta önemli bir geri dönüş yaptıklarını hatırlatan Uygun, "Oyunu iki bölüm olarak değerlendirmek gerekiyor. İlk bölümde bize yakışmayan goller yedik ama geri dönüşü çabuk yapabildik. İkici yarıda tamamen değişik bir taktikle oynadık. Rakibimizin 70. dakikadan sonra fiziksel düşüş yaşayacağını, savunmalarının arkasına koşu yaparak bulacağımız gollerle kazanmayı planlamıştık. Öyle de oldu. Kazandığımız için mutluyuz." diyerek sözlerini tamamladı.