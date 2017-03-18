Fernandao şoku!
Kaleci Serkan’la çarpışan tecrübeli santrfor acı içinde yerde kaldı. Omzu ve dirseği arasındaki kemikte parçalı kırık oluştu. Bugün ameliyat edilecek. Sezonu kapattı
Fenerbahçe hem maçı hem de formda golcüsü Fernandao'yu kaybetti. Maçın 34. dakikasında Van der Wiel'in açtığı ortada kaleci Serkan Kırıntılı ile Fernandao çarpıştı. Brezilyalı santrfor acılar içinde yerde kaldı. Yerde feryat figan bağıran 29 yaşındaki golcü, apar topar ambulans ile hastaneye götürüldü. Sezon başında da 2. haftada 28 Ağustos'taki Kayseri maçında sakatlanan ve 30 Kasım'da Türkiye Kupası'nda G.Birliği karşılaşmasıyla sahalara dönen, tam 15 maç kaçıran gol kralının; omzu ve dirseği arasındaki kemikte parçalı kırık olduğu öğrenildi. Fernandao bugün ameliyat edilecek.
TFF: GEÇMİŞ OLSUN
Fernandao ile çarpışan Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada olayın içinde bulunduğundan çok üzgün olduğunu söyledi ve Brezilyalı golcüye geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Futbol Federasyonu da resmi sitesinden şanssız bir sakatlık geçiren Fenerbahçe'nin golcüsü Fernandao için bir geçmiş olsun mesajı yayımlayıp acil şifalar diledi.
TFF: GEÇMİŞ OLSUN
Fernandao ile çarpışan Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada olayın içinde bulunduğundan çok üzgün olduğunu söyledi ve Brezilyalı golcüye geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Futbol Federasyonu da resmi sitesinden şanssız bir sakatlık geçiren Fenerbahçe'nin golcüsü Fernandao için bir geçmiş olsun mesajı yayımlayıp acil şifalar diledi.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
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