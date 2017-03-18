'Doye'umsuz Fırtına!

Medical Park Arena'daki mücadeleye Trabzonspor hızlı başladı. Galatasaray'a önde baskı yapıp, çıkartmayan bordo-mavililer ilk yarı rakibine önemli bir fırsat tanımadı.

FIRTINA N'DOYE İLE ÖNE GEÇTİ

23.dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı kullandı. Yusuf Yazıcı'nın kavisli ortası ile arka direkte buluşan Fabian Castillo'nun çektiği şut çizgi üzerinde bulunan Lukas Podolski'den döndü. Podolski'den dönen topu iyi takip eden Dame N'Doye, altıpas içerisinde pozisyonu tamamladı ve top ağlarla buluştu. Trabzonspor bu golle 1-0 öne geçti.

YUSUF DİREĞE TAKILDI

45.dakikada Joao Pereira ara pasını sağ çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenen Dame N'Doye'e verdi. Dame N'Doye, hiç bektemeden pasını Yusuf Yazıcı'ya gönderdi. Yusuf Yazıcı'nın gelişine yerden çektiği şut Muslera'yı geçip yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

İlk yarı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

YUSUF BU KEZ GOLÜ BULDU

49. dakikada Olcay Şahan'ın yerden pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın gelişine çektiği şut yan direğe de çarpıp Galatasaray ağları ile buluştu. Fırtına bu güzel golle 2-0 öne geçti.

UĞUR DEMİROK ATILDI!

65.dakikada Selçuk İnan'ın yerden pasına Trabzonspor yarı alanının ortalarında hareketlenen Lukas Podolski, Uğur Demirok'un arkadan yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda Uğur Demirok, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi ve Trabzonspor 10 kişi kaldı.

Uğur ilk sarı kartını 61. dakikada görmüştü. Sol çaprazda topla buluşan Bruma'yı ceza sahası içerisine hareketlenmek isterken düşüren Uğur Demirok, Hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.

Trabzonspor 10 kiş kaldıktan sonra Galatasaray topa daha çok sahip oldu ve oyundaki etkinliğini artırdı. Trabzonspor iyi alan daraltıp, pozisyon vermemeye çalıştı ve bunda da başarılı oldu.

Kalan dakikalarda Galatasaray aradığı golü bulamayınca Fırtına mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ikinci yarıdaki harika performansını sürdürdü.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41 yaptı 3. sıradaki yerini korudu. Ayrıca Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'e, Fenerbahçe'yle ise 3'e indirdi.

Galatasaray ise 46 puanla 3. sırada kaldı ve ağır yara aldı.

SNEİJDER, 2 HAFTA SONRA 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'da, Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, 2 hafta sonra 11'deki yerine döndü. Antalyaspor maçında forma giyemeyen deneyimli oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ikinci yarısında görev yapmıştı.



GALATASARAY'IN TUDOR'LA İLK DEPLASMAN YENİLGİSİ

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde, ilk deplasman yenilgisini aldı. Daha önce Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan, Antalyaspor'u ise 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, yeni teknik direktörü ile ilk deplasman yenilgisiyle tanıştı.