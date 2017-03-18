Devlerin dansı!
Bir yanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ev sahibi Trabzonspor diğer yanda şampiyonluk iddiasını artırmak isteyen Galatasaray... Puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın maçı nefes kesecek.
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek dev maçın skorunu taraftarlar merakla bekliyor. Ligde son iki haftada Antalyaspor ile Gençlerbirliği maçlarını 3-2'lik skorla ve son dakika golleriyle kazanan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
2017 yılında ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürme yolunda sarı-kırmızılı takımı mağlup etmeyi hedefliyor. Ligin ikinci bölümünün en fazla puan toplayan ve yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, yeni stadındaki ilk büyük maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmenin mücadelesini verecek.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan maçı Trabzonspor, Galatasaray karşısında 1-0 kazanmıştı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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