Devlerin dansı!

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek dev maçın skorunu taraftarlar merakla bekliyor. Ligde son iki haftada Antalyaspor ile Gençlerbirliği maçlarını 3-2'lik skorla ve son dakika golleriyle kazanan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

2017 yılında ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürme yolunda sarı-kırmızılı takımı mağlup etmeyi hedefliyor. Ligin ikinci bölümünün en fazla puan toplayan ve yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, yeni stadındaki ilk büyük maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmenin mücadelesini verecek.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan maçı Trabzonspor, Galatasaray karşısında 1-0 kazanmıştı.