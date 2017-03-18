'Büyük'sün Kasımpaşa
Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u ağırladı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf sahadan 3-2 galip ayrılan Kasımpaşa oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 1, 32 ve 65. dakikalarda Adem Büyük attı.
Osmanlıspor'un golleri ise 12 ve 14. dakikalarda Pierre Webo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken, Osmanlıspor 31 puanda kaldı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:28
- ‘Yönetim gider Terim gelir’
Toplam 9
Yorum
öğretici terimin GS da görev alabilmesi artık çok zor ! bundan sonra ancak yönetici olabilir bence !
- Fernandao ameliyattan çıktı
Toplam 2
Yorum
XxX Birader geçmiş olsun. Sağlık bir yana her şey bir yana. Allah tez zamanda şifanı versin. İyileştikten sonra GS maçlarında kötü olabilirsin:)
- İşte A Milli Takım aday kadrosu
Toplam 4
Yorum
FATİH Trabzonspordan Uğur Demirok nasıl milli takımna alınmaz anlamıyorum ayıp yani
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