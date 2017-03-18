 'Büyük'sün Kasımpaşa – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    'Büyük'sün Kasımpaşa

    'Büyük'sün Kasımpaşa

    Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u ağırladı.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf sahadan 3-2 galip ayrılan Kasımpaşa oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 1, 32 ve 65. dakikalarda Adem Büyük attı.

    Osmanlıspor'un golleri ise 12 ve 14. dakikalarda Pierre Webo'dan geldi.

    Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken, Osmanlıspor 31 puanda kaldı.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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