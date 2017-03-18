'Büyük'sün Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u ağırladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf sahadan 3-2 galip ayrılan Kasımpaşa oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 1, 32 ve 65. dakikalarda Adem Büyük attı.

Osmanlıspor'un golleri ise 12 ve 14. dakikalarda Pierre Webo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken, Osmanlıspor 31 puanda kaldı.