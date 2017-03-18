Adana, Akhisar'ı evinde geçti

Adanaspor evinde konuk ettiği Akhisar Belediyespor karşısında 4. dakikada Magaye'nin golü ile 1-0 öne geçti. Foguinho'nun attığı topa hareketlenen Magaye Gueye topu kontrol etti. Topla birlikte ceza sahası içine giren Magaye Gueye sol ayağı ile şutunu çekti ve topu ağlar ile buluşturdu.

Akhisar Belediyespor 34. dakikada Mustafa Yumlu'nun kafa golüyle Adanaspor karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı. Golün asisti ise Olcan Adın'dan geldi.

Adanaspor 64. dakikada Ahmet Dereli'nin attığı golle Akhisar Belediyespor karşısında skoru 2-1 yaptı. Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Magaye Gueye ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topu Digao altıpas içine topu çevirmek istedi ancak kaleci Milan Lukac son bir hamle ile topu uzaklaştırmak istedi. Kaleciden seken topu takip eden Ahmet Dereli topu filelerle buluşturdu ve takımını maçta yeniden öne geçirdi.

Adanspor 75. dakikada 3. gole çok yaklaştı. Roni'nin sağ kanattan ceza sahasınına çevirdiği topta Milan Lukac son anda dokundu ve gole izin vermedi.

Adanaspor 79. dakikada bir kez daha golle yaklaştı ancak Milan Lukac'ı bir kez daha geçemedi. Önce Roni'nin şutunda başarılı olam Lukac ardından Digao'nun şutunu da kurtardı ve farkın açılmasına izin vermedi.

Akhisar Belediyespor 86. ve 90+2. dakikalarda beraberlik golüne yaklaştı ancak Vaz Te iki pozisyonda da golü bulamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adanaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.