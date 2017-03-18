Aatıf 2 ay sonra
F.BAHÇE'de Aatif Chahechouhe 2 ay sonra Kadıköy'de sahaya çıktı. Faslı futbolcu son olarak 15 Ocak'ta oynanan Adanaspor karşılaşmasında oynamıştı. Ardından Ülker Stadı'nda oynanan 5 mücadelede de forma şansı bulamamıştı. Taraftar tepkiliydi.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Aatıf 2 ay sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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