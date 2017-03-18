 Aatıf 2 ay sonra – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Aatıf 2 ay sonra

    Aatıf 2 ay sonra
    F.BAHÇE'de Aatif Chahechouhe 2 ay sonra Kadıköy'de sahaya çıktı. Faslı futbolcu son olarak 15 Ocak'ta oynanan Adanaspor karşılaşmasında oynamıştı. Ardından Ülker Stadı'nda oynanan 5 mücadelede de forma şansı bulamamıştı. Taraftar tepkiliydi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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