4 yıl sonra 3 gollü kayıp
Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 4 sezon aranın ardından evinde 3 gollü bir yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2012-13'ün 9. haftasında Antalyaspor'a 3-1 ve aynı sezonun 17. haftasında Karabükspor'a aynı skorla mağlup olmuştu. Kanarya bu sezonun 2. haftasında da Kayserispor ile 3-3 kalarak yine 3 gol yemişti.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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