4 yıl sonra 3 gollü kayıp

Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 4 sezon aranın ardından evinde 3 gollü bir yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2012-13'ün 9. haftasında Antalyaspor'a 3-1 ve aynı sezonun 17. haftasında Karabükspor'a aynı skorla mağlup olmuştu. Kanarya bu sezonun 2. haftasında da Kayserispor ile 3-3 kalarak yine 3 gol yemişti.