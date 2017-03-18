 4 yıl sonra 3 gollü kayıp – Fotomaç – 18 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    4 yıl sonra 3 gollü kayıp

    4 yıl sonra 3 gollü kayıp
    Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 4 sezon aranın ardından evinde 3 gollü bir yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2012-13'ün 9. haftasında Antalyaspor'a 3-1 ve aynı sezonun 17. haftasında Karabükspor'a aynı skorla mağlup olmuştu. Kanarya bu sezonun 2. haftasında da Kayserispor ile 3-3 kalarak yine 3 gol yemişti.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 yıl sonra 3 gollü kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.