 Zirveyi istiyoruz – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Zirveyi istiyoruz

    Zirveyi istiyoruz

    Başakşehir’in hocası , Karabük maçı öncesi “Enerjimiz çok yüksek. Zirveyi istiyoruz. Her maçı kazanacak gücümüz var” dedi.

    Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü , 19 Mart Pazar günü Kardemir Karabükspor ile yapacakları karşılaşmayı da kazanmak istediklerini söyledi. Avcı, "Takımın enerjisi çok yüksek. Herkes kenetlenmiş durumda. Zirveyi istiyoruz. Bunu başarabiliriz. Önümüzdeki maçların hepsini kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Avcı, yeni transfer Adebayor'un gün geçtikçe çok iyi seviyeye geldiğini ve takıma katkı vereceğini de ifade etti.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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