 Kazanmamız şart – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Kazanmamız şart

    Kazanmamız şart

    ’un hocası, “Takım olarak daha üst sıraları hedefliyoruz. maçı zor olacak ancak oyuncularımdaki hırs beni çok umutlandırıyor” dedi.

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının zor geçeceğini belirterek, "Ligde yukarılara çıkmak istiyorsak Beşiktaş maçını kazanmamız gerekiyor" dedi. Çalımbay şöyle konuştu: "Takım olarak bu maça odaklandık. Oyuncularım çok hırslı. Taraftarımıza üç puan vermek istiyoruz. Böyle maçlar her zaman olmaz. 'ı yeneceğiz" diye konuştu.

    MOTTA SIKINTILI!
    Çalımbay, Diego ve Yekta'nın sakatlık durumunun belli olmadığını, grip olan Eto'o'nun ise maç günü takımdaki yerini alabileceğini söyledi. Yaşadıkları Motta krizi hakkında da konuşan deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Motta bizim için önemli bir oyuncu. Ailevi nedenlerden dolayı çok büyük sorunlar yaşıyor. Buraya geldiğinde kilo vermiş ve futbol oynamayacak durumdaydı. İki hafta izin verdik. Bu aralar gelecek. Bu boşluğu değerlendireceğiz, faydalanabilirsek kendisinden faydalanacağız. Ama bu sıkıntılı dönemi aşabilmesi için bizimle olması gerekiyor. Motta'nın bu sezon futbol oynaması zor." Çalımbay, ayrıca Beşiktaş maçı için tüm taraftarları destek olmaya çağırdı.

    ?ETO'O, ÇİN'E GİTMEK İSTERSE BIRAKIRIM
    Takım kaptanı Samuel Eto'o'nun performansı hakkında konuşan Antalyaspor'un hocası , "Sezona Eto'o kriziyle başlandı. Kadro dışı kaldı. Moral ve kafa olarak iyi değildi. Yönetimle sorunu oturduk çözdük. Eto'o da Antalya'da mutlu olduğunu ve gitmek istemediğini söyledi. Şu anda ondan çok memnunum. Çin'den teklif olduğu söyleniyor. Eğer gitmek isterse bırakırım" dedi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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