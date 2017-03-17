Kazanmamız şart
Antalyaspor’un hocası, “Takım olarak daha üst sıraları hedefliyoruz. Beşiktaş maçı zor olacak ancak oyuncularımdaki hırs beni çok umutlandırıyor” dedi.
MOTTA SIKINTILI!
Çalımbay, Diego ve Yekta'nın sakatlık durumunun belli olmadığını, grip olan Eto'o'nun ise maç günü takımdaki yerini alabileceğini söyledi. Yaşadıkları Motta krizi hakkında da konuşan deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Motta bizim için önemli bir oyuncu. Ailevi nedenlerden dolayı çok büyük sorunlar yaşıyor. Buraya geldiğinde kilo vermiş ve futbol oynamayacak durumdaydı. İki hafta izin verdik. Bu aralar gelecek. Bu boşluğu değerlendireceğiz, faydalanabilirsek kendisinden faydalanacağız. Ama bu sıkıntılı dönemi aşabilmesi için bizimle olması gerekiyor. Motta'nın bu sezon futbol oynaması zor." Çalımbay, ayrıca Beşiktaş maçı için tüm taraftarları destek olmaya çağırdı.
?ETO'O, ÇİN'E GİTMEK İSTERSE BIRAKIRIM
Takım kaptanı Samuel Eto'o'nun performansı hakkında konuşan Antalyaspor'un hocası Rıza Çalımbay, "Sezona Eto'o kriziyle başlandı. Kadro dışı kaldı. Moral ve kafa olarak iyi değildi. Yönetimle sorunu oturduk çözdük. Eto'o da Antalya'da mutlu olduğunu ve gitmek istemediğini söyledi. Şu anda ondan çok memnunum. Çin'den teklif olduğu söyleniyor. Eğer gitmek isterse bırakırım" dedi.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:54
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Kazanmamız şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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