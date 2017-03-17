Fenerbahçe kayıplarda

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanarak ilk 2 için iddialı konuma gelen Fenerbahçe, sahasında Atiker Konyaspor'a takıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un yönettiği ve tam 5 golün atıldığı karşılaşmada gülen taraf konuk ekip oldu.

Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu başlayanda karşılaşmada maçın 17 ile 22. dakikaları arasındaki 5 dakikaya 3 gol sığdı!

Yeşil-beyazlılar 17'de Riad Bajic'le öne geçerken, Fenerbahçe bu gole 20. dakikada Martin Skrtel'le cevap verdi. Ancak sarı-lacivertlilerin beraberlik sayısından 2 dakika sonra Riad Bajic'in golüne bir kez daha engel olamadı ve konuk ekip, Bosna Hersekli forvetinin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

Fenerbahçe'de 36. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernandao ambulansla hastaneye kaldırıldı. Brezilyalı golcünün yerine Robin van Persie devam etti.

Konyaspor ikinci yarıya da hızlı başladı. 54'te Ömer Ali Şahiner farkı 2'ye çıkartan golü attı.

3-1 yenik duruma düştükten sonra pozisyon üretmekte zorluk çeken Fenerbahçe, 72. dakikada Moussa Sow'un bireysel çabalarıyla attığı golle maça yeniden ortak oldu.

Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor karşısında uzatmalarda gelen golle kazanan sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde Konyaspor kalesinde baskı kursa da Volkan Şen ve Robin van Persie yakaladığı pozisyonlarda beraberlik şansını değerlendiremedi.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Atiker Konyaspor puanını 35'e çıkarırken, Fenerbahçe 44 puanla 4. sırada kaldı.