Fenerbahçe kayıplarda
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Aykut Kocaman'lı Atiker Konyaspor Fenerbahçe'nin ilk 2 iddiasına ağır bir darbe indirirken sarı-lacivertliler ayrıca Fernandao'nun sakatlığıyla da sarsıldı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:10
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 19
Yorum
Fenerbahçe kayıplarda. alan ya maçında fb muhteşem geri dönüş yapmıştı ya bu gün hakem ali palabıyık olsaydı yine muhteşem geri dönüş olur. ali maç almaya devam ed
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 19
Yorum
PAŞA MECHULE BİR GEMİ GİDER BU LİMANDAN....GELECEK KARANLIK FB.ÇEM
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 19
Yorum
ne kadar kollama o kadar başarı SİZ FBYİ ERSUN MU ŞAMPİYON YAPTI SANIYORSUNUZ. BAKIN ŞİMDİ ERSUNA BAKIN AYKUTA ACINACAK HALDELER.
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