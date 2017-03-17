 F.Bahçe - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    F.Bahçe - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

    F.Bahçe - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de haftanın perdesi Kadıköy'de açılıyor.

    Ligde oynadığı son iki maçını kazanıp moral bulan Fenerbahçe, 6 maçta tek galibiyet alabilen Konyaspor'u konuk ediyor.

    Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutunan sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşısında tek hedef 3 puan. Osmanlıspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Dirk Advocaat'ın öğrencileri, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanıp şampiyonluk iddiasını sürdürme amacında.

    STAT: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu
    HAKEM: Fırat Aydınus
    SAAT: 20.00

    FENERBAHÇE: Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Josef, Ozan, Alper, Aatif, Fernandao
    TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

    ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
    TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:05
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