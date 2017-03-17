F.Bahçe - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de haftanın perdesi Kadıköy'de açılıyor.
Ligde oynadığı son iki maçını kazanıp moral bulan Fenerbahçe, 6 maçta tek galibiyet alabilen Konyaspor'u konuk ediyor.
Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutunan sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşısında tek hedef 3 puan. Osmanlıspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Dirk Advocaat'ın öğrencileri, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanıp şampiyonluk iddiasını sürdürme amacında.
STAT: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 20.00
FENERBAHÇE: Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Josef, Ozan, Alper, Aatif, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutunan sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşısında tek hedef 3 puan. Osmanlıspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Dirk Advocaat'ın öğrencileri, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanıp şampiyonluk iddiasını sürdürme amacında.
STAT: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 20.00
FENERBAHÇE: Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Josef, Ozan, Alper, Aatif, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
F.Bahçe - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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