F.Bahçe - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

Ligde oynadığı son iki maçını kazanıp moral bulan Fenerbahçe, 6 maçta tek galibiyet alabilen Konyaspor'u konuk ediyor.Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutunan sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşısında tek hedef 3 puan. Osmanlıspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Dirk Advocaat'ın öğrencileri, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanıp şampiyonluk iddiasını sürdürme amacında.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker StadyumuFırat Aydınus20.00Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Josef, Ozan, Alper, Aatif, FernandaoDick AdvocaatSerkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, BajicAykut Kocaman