Evinde cimri!
Karabük Süper Lig'de bu sezon aldığı 10 galibiyetin dokuz tanesini iç sahada yakaladı.
Karabükspor böylece bu sezon iç sahada en çok puan toplayan iki ekipten biri oldu.
11 PUAN TOPLADI
Kasımpaşa, Süper Lig'in son beş haftasında zor bir fikstürü olmasına rağmen 11 puan topladı. İstanbul ekibi bu hafta Osmanlıspor'u konuk edecek. Teknik patron Kemal Özdeş, "Üç puan için savaşacağız" diye konuştu.
RİZESPOR KRİZDE
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 maç sonunda 20 puan toplayan Ç.Rizespor, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Karadeniz ekibi, 25. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek.
11 PUAN TOPLADI
Kasımpaşa, Süper Lig'in son beş haftasında zor bir fikstürü olmasına rağmen 11 puan topladı. İstanbul ekibi bu hafta Osmanlıspor'u konuk edecek. Teknik patron Kemal Özdeş, "Üç puan için savaşacağız" diye konuştu.
RİZESPOR KRİZDE
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 maç sonunda 20 puan toplayan Ç.Rizespor, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Karadeniz ekibi, 25. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sağ beke Ahmet Oğuz
Toplam 3
Yorum
GSli1905 :))))))
- Premier Lig'e gidiyor
Toplam 1
Yorum
GSli1905 Satip Sogana cevirdiniz GSyi........Baskan Ekibiyle biran önce ISTIFA etse. Transfer yapamadiklari gibi,birde Elindekileri satiyorlar ?
- Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 9
Yorum
öğretici kartal pençesi penaltı bahis oranları nedir ? bjk zorlanırsa kaç penaltıu verir bu hafta !
Evinde cimri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.