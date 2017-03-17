Evinde cimri!

Karabük Süper Lig'de bu sezon aldığı 10 galibiyetin dokuz tanesini iç sahada yakaladı.

Karabükspor böylece bu sezon iç sahada en çok puan toplayan iki ekipten biri oldu.



11 PUAN TOPLADI

Kasımpaşa, Süper Lig'in son beş haftasında zor bir fikstürü olmasına rağmen 11 puan topladı. İstanbul ekibi bu hafta Osmanlıspor'u konuk edecek. Teknik patron Kemal Özdeş, "Üç puan için savaşacağız" diye konuştu.



RİZESPOR KRİZDE

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 maç sonunda 20 puan toplayan Ç.Rizespor, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Karadeniz ekibi, 25. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek.