 Süper Lig'de 25. hafta başlıyor – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig'de 25. hafta başlıyor

    Süper Lig'de 25. hafta başlıyor

    Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor yarın karşı karşıya gelecek.

    Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçına da sahne olacak Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

    18 Mart Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park Arena)

    19 Mart Pazar:

    13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)

    16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de 25. hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.