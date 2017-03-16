Süper Lig'de 25. hafta başlıyor

Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçına da sahne olacak Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park Arena)

19 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)