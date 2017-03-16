Süper Lig'de 25. hafta başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor yarın karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Galatasaray maçına da sahne olacak Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park Arena)
19 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:03
- 40 yıllık Trabzonlu
Toplam 2
Yorum
mr61 adamın dibi... onur dan sonra okay, uğur, yusuf yazıcı ve olcay Trabzonun herşeyi oldu..
- Kupayı ancak siz getirirsiniz
Toplam 9
Yorum
Bjk Inanmak başarmanın yarisidir inanın cocuklar bizden iyi oynayan takim yok
- 2000 Aslan gidiyor
Toplam 2
Yorum
Gitmeyin O maç belli Trabzon alacak. Ben açıkçası bir GS'li olarak ne Tudor'a nede ruhsuz takımıma güvenmiyorum, o maçta 1 puan alabilirsek iyidir..
Süper Lig'de 25. hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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