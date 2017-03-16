 Derbinin hakemi belli oldu – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Derbinin hakemi belli oldu

    Derbinin hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Halis Özkahya yönetecek.

    Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

    18 Mart Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

    16.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek

    19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım

    19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya

    19 Mart Pazar:

    13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

    16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya

    16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

    19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbinin hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.