Uygun’un Kayseri’de zafer şifresi ‘mantık’

Kasımpaşa yenilgisi sonrası dibe demir atan G.Antepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, deplasmandaki kritik Kayserispor maçı için galibiyet planlarını anlattı.

Vodafone Arena'da lider Beşiktaş'la berabere kalan ve 7 maçtır yenilmeyen, hata yapmayı kaldırmayacak bir ekibe karşı oynayacaklarını vurgulayan Uygun, "Mantık olarak istediklerimizi yaparsak yeneriz. Yeter ki sahaya kazanma arzusunu yansıtıp, istediğimiz şeyleri doğru yapalım" dedi.