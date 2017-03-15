 Uygun’un Kayseri’de zafer şifresi ‘mantık’ – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Uygun’un Kayseri’de zafer şifresi ‘mantık’

    Uygun’un Kayseri’de zafer şifresi ‘mantık’

    Kasımpaşa yenilgisi sonrası dibe demir atan G.Antepspor'da Teknik Direktör , deplasmandaki kritik Kayserispor maçı için galibiyet planlarını anlattı.

    Vodafone Arena'da lider Beşiktaş'la berabere kalan ve 7 maçtır yenilmeyen, hata yapmayı kaldırmayacak bir ekibe karşı oynayacaklarını vurgulayan Uygun, "Mantık olarak istediklerimizi yaparsak yeneriz. Yeter ki sahaya kazanma arzusunu yansıtıp, istediğimiz şeyleri doğru yapalım" dedi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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