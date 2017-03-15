''Trabzon kazanır''
Oteriteler Trabzon-G.Saray derbisini analiz etti: Cumartesi günü ligin zirvesinde kıyamet kopacak. Şampiyonluk umutları yeniden yeşeren G.Saray ile Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen Trabzonspor arasındaki mücadele nefes kesecek.
ZEKİ UZUNDURUKAN - TRABZON AĞIR BASIYOR
müthiş bir statta nefeslerimizi kesecek bir derbi izleyeceğiz. Trabzonspor, yakaladığı seri ve topladığı puanlara bakıldığında ikinci yarının en başarılı takımı. Galatasaray da Tudor ile Antalya ve G.Birliği maçlarını kazanıp moral depoladı. İki formda takımı galibiyet terazisine koyduğumuzda Trabzonspor ağır basıyor.
LEVENT TÜZEMEN - G.SARAY BİR ADIM ÖNDE
Tudor ile birlikte Galatasaray'ın koşu kalitesi yükseldi. Ayrıca Tudor'un 3-4-3 ya da 3-5-2 şeklindeki oyun anlayışı oyuncuları maç içinde doğru pozisyon almaları konusunda disipline etti. Tudor'la fiziksel gücünü yükselten ve iki maç üst üste kazanan Galatasaray bir adım önde. Bruma'nın cezasının bitmesi de Galatasaray için avantaj.
NECMİ PEREKLİ - YUSUF YAZICI KİLİT İSİM
İki takım da geçen haftayı üçer golle geçti. İki takımın da avantaj ve dezavantajları var. Hangisi dezavantajlarını avantaja çevirebilirse galibiyete yakın taraf olur. Trabzon, G.Saray'ın savunma zaaflarından faydalanabilirse kazanır. Maçın kilit isimleri oynarsa Yusuf Yazıcı, oynatırlarsa Yusuf Erdoğan, Castillo ve N'Doye olur.
OLCAY ÇAKIR - SAVUNMALAR BELİRLER
Teknik adamların oyuna müdahaleleri, yedek kulübelerinde bekletecekleri hamle oyuncuları, ilk onbir tercihleri, taraftar avantajı, dezavantajı gibi faktörler sonuca nasıl tesir edecek cumartesi günü hep birlikte göreceğiz. İyi savunma yapabilecek olan takım bu zorlu karşılaşmayı kazanacak diye düşünüyorum.
GÖKMEN ÖZDENAK - G.SARAY MAÇI ALIR
Galatasaray teknik direktör değişikliği nedeniyle bir adım önde. Çünkü Galatasaraylı futbolcular hocalarının beğenisi kazanmak için sahada daha fazla efor sarfediyorlar. İgor Tudor'un disipline önem veren ve çok koşan bir takım arayışı içinde olması bence olumlu. Kadro yapısı olarak da Galatasaray yine avantajlı.
EVREN TURHAN - TRABZON AVANTAJLI
İki takım da çok formda. Trabzonspor devre arası yaptığı transferlerle başka bir takım görüntüsüne büründü. Kazanmak ikinci yarıda Trabzonspor için alışkanlık haline geldi. Kendi sahasında oynayacağı için seyirci avantajıyla maçın da favorisi gözüküyor. Ancak Galatasaray'da da Tudor farkı var, bunu belirtelim.
İLKER YAĞCIOĞLU - TRABZON ÇOK FORMDA
Şu anda Trabzonspor gayet iyi durumda. İkinci yarının lideri. Taraftarı ile barıştı. Takımın özgüveni arttı. Galatasaray, Tudor ile son iki maçını son dakikalarda attığı golle kazansa da sıkıntılar devam ediyor. Hala pozisyon veriyorlar. Çok gol yiyorlar. Tudor'un sistemi henüz oturmuş değil. Bu nedenle favorim Trabzonspor.
SERKAN KORKMAZ - FAVORİM TRABZON
Maçın favorisi Trabzonspor. Sadece forvet hattı değil, tüm takım olarak formdalar. Fakat İgor Tudor'un Kardemir Karabükspor'un hocasıyken Trabzonspor'u yendiğini unutmayalım. Gollü ve keyifli bir maça hazır olun. Umarım ki maçın hakeminin değil, sahadaki futbolun konuşulacağı bir karşılaşma olur.
ALP PEHLİVAN - YİNE DE GALATASARAY
Güncel performansa bakarsak Trabzonspor çok önde ama saha içine bakınca çok kırılgan bir takım bordo-mavililer. Galatasaray bunu değerlendirecektir. Özellikle Trabzonspor defans hattındaki sıkıntılarını giderememiş. Galatasaray'da da sıkıntılar olmasına rağmen maçın favorisi olarak sarı-kırmızılıları görüyorum.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
''Trabzon kazanır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.