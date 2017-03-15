 TFF’ye pankart teşekkürü – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ’ye pankart teşekkürü

    TFF’ye pankart teşekkürü
    Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu, tarafından tüm maçlara spordaki şiddete dikkat çekmek amacıyla çıkılan, "Öfkeyle değil, saygıyla güzeldir futbol" pankartı için açıklama yaptı. TPFD, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetici Cengiz Zülfikaroğlu'na teşekkür etti.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    TFF
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