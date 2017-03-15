 Teknik ve fizik mükemmel – Fotomaç – 15 Mart 2017
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HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Teknik ve fizik mükemmel

    Teknik ve fizik mükemmel
    'nın Brezilyalı stoperi , bu sezon yakalamak istedikleri ritmi son haftalarda yakaladıklarını söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Sezon başında birçok oyuncumuz gitti, birçok yeni oyuncu geldi. Adaptasyon süreci biraz uzun sürdü. Şu an teknik ve fizik olarak en iyi konumdayız. Bu da başarılı olmamızda yardımcı oluyor" diye konuştu.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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