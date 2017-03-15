Sergen Yalçın’a açık çek
Kayseri'deki çıkışıyla adından söz ettiren Sergen Yalçın'a sarı- kırmızılılar'dan açık çek.
'ANTEP HEDEF MAÇIMIZ'
Sergen Yalçın, evlerindeki Gaziantepspor maçının hedef maçları olduğunu belirtti. Yalçın, "İki taraf için de çok zor bir maç olacak diye düşünüyorum. Ama kendi saha ve seyircimiz önünde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç, Gaziantepspor maçı bizim için hedef maçlardan bir tanesi" diye konuştu.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:09
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Sergen Yalçın’a açık çek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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