 Sergen Yalçın’a açık çek – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ’a açık çek

    Sergen Yalçın’a açık çek

    Kayseri'deki çıkışıyla adından söz ettiren 'a sarı- kırmızılılar'dan açık çek.

    Yönetici Erhan Karacaoğlan, "Hocamıza açık çek veririz, kontratını ne kadar isterse o kadar uzatabilir. Ertuğrul Hoca, Bursa'yı şampiyon yaptı. Sergen Hoca, bizi neden şampiyon yapmasın" değerlendirmesinde bulundu.

    'ANTEP HEDEF MAÇIMIZ'
    , evlerindeki Gaziantepspor maçının hedef maçları olduğunu belirtti. Yalçın, "İki taraf için de çok zor bir maç olacak diye düşünüyorum. Ama kendi saha ve seyircimiz önünde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç, Gaziantepspor maçı bizim için hedef maçlardan bir tanesi" diye konuştu.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
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