 Kafkas’tan mesaj – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Kafkas’tan mesaj

    Kafkas’tan mesaj
    Trabzon'a 3-1 yenilerek evindeki 4 maçlık yenilmezlik serisi biten Akhisar'da , taraftarların istifa çağrılarına A Spor'da yanıt verdi. Kafkas, "Kazandığımız maçlardan sonra bile istifaya çağırılıyorum. Tüm sorunları hocalara yıkmak doğru değil. Takıma zarar verdiğimi düşündüğüm gün giderim" dedi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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