 Ç.Rize’de moraller bozuk – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Ç.Rize’de moraller bozuk

    Ç.Rize’de moraller bozuk
    Evinde Antalyaspor yenilgisiyle 4 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de düşme korkusuyla baş başa kalan Ç.Rizespor, deplasmandaki G.Birliği hazırlıklarına başladı. Futbolcuların moralsiz olduğu gözlenen idmanda, Kasımpaşa'yla kupa maçında sakatlanan Süleyman Koç, üç hafta sonra takımla çalışmaya katıldı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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