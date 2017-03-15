Ç.Rize’de moraller bozuk
Evinde Antalyaspor yenilgisiyle 4 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de düşme korkusuyla baş başa kalan Ç.Rizespor, deplasmandaki G.Birliği hazırlıklarına başladı. Futbolcuların moralsiz olduğu gözlenen idmanda, Kasımpaşa'yla kupa maçında sakatlanan Süleyman Koç, üç hafta sonra takımla çalışmaya katıldı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mahmuti dönüyor
Toplam 1
Yorum
CLman Ergin Atamana ters dusen taraftar,taraftar degildir..GS taraftarı yapisini ve ruhunu yitirdi..NANKOR ve HAIN bir taraftar kitlesi var artik!
- Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap
Toplam 9
Yorum
Oguz-ts Ilk maci 1-0 almistik avni aker'de. O tarihte degil barca yi siradan avrupa takimlariyla berabere kalamiyordu takimlarimiz.
- Lens atağı cuma günü
Toplam 57
Yorum
fb44_ boşa hevesleniyorlar, adam fb diyor bunlar hala lens diyor :):):)
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