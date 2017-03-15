 Bursa'da operasyon – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Bursa'da operasyon

    Bursa'da operasyon

    G.Antep ve Osmanlı’dan alınan 4 puanla moral bulan yeşil-beyazlılar, düğmeye bastı. Kontratı bitecek Sivok, bekleneni veremeyen Erdem ve kiralık Del Valle’yle yolların ayrılacağı öğrenildi.

    'da iç transfer harekatı başlıyor. Takım otobüsüne yapılan holigan saldırısı sonrası G.Antep ve Osmanlı maçlarından alınan 4 puanla geçirdiği ağır travmayı şehrin kenetlenmesiyle de atlatan yeşil-beyazlılar'da Ali Ay yönetiminin, bu haftaki A.Alanyaspor maçı sonrası verilecek milli arada somut adımlar atma kararı aldığı, katkı vermeyen isimlere yönelik kadroda değişime gideceği öğrenildi. Operasyona iç transferle başlayacak Timsah'ın, kontratı bitecek isimlerden sadece Şamil'le masaya oturacağı belirtildi. Yönetimin kontratı sona erecek Sivok ve Erdem'e ise yol vermeyi düşündüğü kaydedildi. Sakatlıkları nedeniyle 9 maç kaçıran Çek stoper ile bu sezon sadece 13 karşılaşmada oynayan ve katkı sağlayamayan Erdem'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    FURKAN VE SİNAN DA YOLCU
    Sezon başında satış opsiyonlu kiralık gelen 26 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan Venezuelalı forvet Del Valle'nin de opsiyonunun kullanılmayacağı bildirildi. Ayrıca verim alınamayan Bilal, Furkan, Sercan ve Sinan'la da görüşüleceği ifade edilirken, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma giymeyen Furkan ve oynadığı 17 maçta sadece 1 gol atan santrfor Sinan'ın biletinin kesileceği gelen bilgiler arasında.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:10
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