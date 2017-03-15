Bursa'da operasyon
G.Antep ve Osmanlı’dan alınan 4 puanla moral bulan yeşil-beyazlılar, düğmeye bastı. Kontratı bitecek Sivok, bekleneni veremeyen Erdem ve kiralık Del Valle’yle yolların ayrılacağı öğrenildi.
FURKAN VE SİNAN DA YOLCU
Sezon başında satış opsiyonlu kiralık gelen 26 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan Venezuelalı forvet Del Valle'nin de opsiyonunun kullanılmayacağı bildirildi. Ayrıca verim alınamayan Bilal, Furkan, Sercan ve Sinan'la da görüşüleceği ifade edilirken, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma giymeyen Furkan ve oynadığı 17 maçta sadece 1 gol atan santrfor Sinan'ın biletinin kesileceği gelen bilgiler arasında.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:10
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Bursa'da operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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