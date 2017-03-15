 Bedir’den Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Bedir’den açıklaması

    Bedir’den Beşiktaş açıklaması
    Başkanı , maçı sonrası Sergen Yalçın'la birlikte 'Beşiktaşlı' olduklarından bahisle ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Önceki dönemde herhangi bir takıma sempati duyabileceklerini belirten Bedir, şu anda gözlerinden sakındıkları Kayserispor için gece- gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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