 Başakşehir’den büyük çıkış – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Başakşehir’den büyük çıkış

    Başakşehir’den büyük çıkış

    Zirveye oynayan Başakşehir, geçen sezona oranla 12 puan fazla topladı.

    Süper Lig'de bu sezon en büyük çıkışı lider Beşiktaş'la birlikte takipçisi M.Başakşehir yaptı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 52 puan topladı ve geçen sezona göre 12 puan fazla aldı. En büyük düşüşü ise G.Antepspor gerçekleştirdi. Geçen sezon 30 puanda olan lig sonuncusu kırmızı-siyahlılar, bu sezon 15 kez rakiplerine yenilerek 16 puanda kaldı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
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