 Avcı’ya gözdağı – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Avcı’ya gözdağı

    Avcı’ya gözdağı
    K.Karabük teknik Direktörü , zirveye oynayan M.Başakşehir'e gözdağı verdi. Barisic, "2. sıradalar, uzun süredir beraber oynayan bir takım. Dolayısıyla kendilerini yüzde yüz tanıyan bir ekip. Netice itibariyle kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla çok güzel bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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