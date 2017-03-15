 Artık lige dönmeliyiz – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Artık lige dönmeliyiz

    Artık lige dönmeliyiz

    Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a elenmelerinden sonra 3 maçtır ligde galibiyete hasret kalan , Kasımpaşa'yı gözüne kestirdi.

    Başkent ekibinin 35 yaşındaki Kamerunlu golcüsü , "Artık lige dönmeliyiz. Lige dönmenin yolu da maç kazanmaktan geçiyor. Kasımpaşa zor bir rakip. Son haftalarda çok iyi bir dinamik yakaladılar. Kendi sahalarında oynayacağız ama biz gidip orada bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. 3 puanı alacağız" diye iddiasını ortaya koydu.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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