Şampiyonluk yarışında geri sayım başladı

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışı için 10’dan geri sayım başladı. Şampiyonluk yolundaki takımlar bundan sonra her maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken şampiyonluğun en büyük adayı 54 puanla zirvede bulunan Beşiktaş görülüyor. Ancak siyah-beyazlıları 2 puan geriden takip eden Medipol Başakşehir'in de yarıştan kopma gibi bir niyeti yok. Son maçlarda aldıkları galibiyetlerle moral bulan 46 puandaki Galatasaray ve 44 puanlı Fenerbahçe ise sezon sonu mutlu sona ulaşmak için rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Geride kalan 24 hafta sonunda şampiyonluk için avantajı elinde bulunduran takımlardan olan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i ise zorlu bir fikstür bekliyor. Ligin 29. haftasında birbirleriyle karşılaşacak olan iki takım, bu maça kadar olan karşılaşmalarını kayıpsız geçmek istiyor.



Beşiktaş'ın kaybetme lüksü yok

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını korumak için bundan sonra oynayacağı maçlardan galibiyetle ayrılmak zorunda. Kalan haftalarda Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak siyah-beyazlıların oynayacağı maçlar şöyle:



Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Medipol Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor



Medipol Başakşehir yakın takipte

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın da puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolundaki puan farkını da 2'ye indirmiş oldu. Siyah-beyazlıların yaşayacağı herhangi bir puan kaybında zirve koltuğuna oturmayı planlayan Abdullah Avcı'nın takımı, bu süreçte Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları oynayacak. Turuncu-lacivertlilerin kalan maçları ise şu şekilde:



Karabükspor

Akhisar Belediyespor (D)

Galatasaray

Çaykur Rizespor (D)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Kayserispor (D)